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الأهلي يختتم تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة الجونة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:52 ص
الأهلي يختتم تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة الجونة
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علي نبوي
 
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر التادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة الجونة غداً.

وسيمنح محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر، بعض التعليمات الفنية إلى لاعبيه خلال المران، بالإضافة إلى واجبات كل لاعب.

ومن المقرر أن يعلن يوسف قائمة فريقه التي ستخوض المباراة عقب نهاية المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء غدا الأربعاء على ستاد السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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