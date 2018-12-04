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رئيس لجنة الحكام: كلام سيد عبد الحفيظ أي "بتنجان"

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:56 ص
رئيس لجنة الحكام: كلام سيد عبد الحفيظ أي بتنجان
سيد عبد الحفيظ
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الفجر الرياضي
 

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لا يوجد مخلوق يتدخل في عمل لجنة الحكام وذلك على خلفية تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن يتم استبعاد جهاد جريشة ومحمود البنا من تحكيم مباريات الزمالك.

 

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش"، أن تصريحات سيد عبد الحفيظ "أي بتنجان"، مؤكدَا أن الحكام هم الفئة الوحيدة التي تعترف بالخطأ في حال حدوثه وتعمل على تصحيحه سريعا، مطالبا بضرورة أن يتم تحديد العقوبات تجاه الأشخاص الذين يهينون الحكام.

 

وأكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الفترة الماضية شهدت تجاوزات عديدة ضد الحكام من عدة أطراف رغم أن الحام المصريين من أفضل الحكام في العالم موضحَا أن البعض يبحث عن شماعة لفشله من خلال الحكام وهذا خطأ واضح.

 

 

المزيد عن: عصام عبد الفتاح سيد عبد الحفيظ الزمالك التحكيم المصري الاهلي
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