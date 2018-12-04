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عاجل.. "الصحة" توجه تحذير هام لـ"المواطنين" بشأن التدخين في المنشآت العامة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:32 ص
عاجل.. الصحة توجه تحذير هام لـالمواطنين بشأن التدخين في المنشآت العامة
مدخن - صورة أرشيفية
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وجهت وزارة الصحة والسكان، تحذير لكافة المواطنين بشأن التدخين في المنشآت العامة، لافتة إلى أن من يثبت تدخينه سيعرض نفسه للغرامة الفورية.

وأوضحت مصادر بوزارة الصحة أن الوزارة ممثلة في إدارة مكافحة التدخين ستتابع تطبيق القانون بشكل جدي منعًا للأضرار التي تقع على غير المدخنين، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه إلى مكافحة انتشار التبغ لخطورته الشديدة على الصحة العامة.

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