عاجل.. "الصحة" توجه تحذير هام لـ"المواطنين" بشأن التدخين في المنشآت العامة





وجهت وزارة الصحة والسكان، تحذير لكافة المواطنين بشأن التدخين في المنشآت العامة، لافتة إلى أن من يثبت تدخينه سيعرض نفسه للغرامة الفورية.





وأوضحت مصادر بوزارة الصحة أن الوزارة ممثلة في إدارة مكافحة التدخين ستتابع تطبيق القانون بشكل جدي منعًا للأضرار التي تقع على غير المدخنين، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه إلى مكافحة انتشار التبغ لخطورته الشديدة على الصحة العامة.



