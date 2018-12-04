"ناسا": "نيزك مدمر" ضخم يضرب الأرض خلال ساعات

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، إن وكالة ناسا الفضائية قد حذرت ملايين ومليارات البشر حول العام من إقتراب كويكيب قد أطلق عليه إسم Asteroid 2015 WO15 قد يضرب الأرض خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى كون هذا الكويكيب والذي يقترب من الأراض بهذا الشكل يعد هو الاقتراب الثالث لكويكب من الكوكب الأزرق منذ رصد أول كويكب في 20 ديسمبر 1923.





وأوضحت ناسا في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية، أن من المتوقع بأن يكون الكويكيب الذي يضرب الأرض في الساعات المقبلة يصل إلى 264 قدمًا و590.5 قدمًا "80 مترًا و180 مترًا"، أي أنه سيكون كارثيًا بشكل لا يصدق إذا ضرب مدينة أو منطقة حضرية.





وأشارت الوكالة الفضائية الأمريكية، إلى أن هذه الصخرة الفضائية هي أطول من الأهرامات الموجودة في مصر، وكذلك أكبر من كاتدرائية القديس بولس، ويبلغ طول الكويكب على هذا المقياس حوالي ضعف طول تمثال الحرية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت وكالة الفضاء الأوروبية، إن الخطر ليس بهذه الصورة الضخمة، وأكدت بأن الخطر لايزال قائمًا، لكنه في درجات الخطر الصغرى سيمر قريبًا من الأرض.





وبحسب ما ذكرته بعض المصادر الإعلامية، فإن ناسا كذلك قد حذرت من كون الكويكب قد يكون بإمكانه تدمير كوكب الأرض بالكامل، ولإن إصطدامه بها سيكون بإمكانه تدمير مناطق كبيرة من كوكب الأرض بصورة غير متوقعة





وكانت وكالة الفضاء الأمريكية قد حذرت المواطنين من كون هذا الكويكيب لو إصطدام بمكان أهل بالسكان فقد يتسبب في حدوث كارثة حقيقة ويلحق ضرر كبير بتلك المنطقة.



