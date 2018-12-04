سعد لمجرد في وضع لا يحسد عليه





أفادت الأخبار الجديدة حول تطورات قضية المطرب المغربي سعد لمجرد، بأن مجريات القضية في صالحه إلّا أن الشابة لورا بريول خرجت مؤخرًا بتصريح أفزعت فيه محبي الفنان الشاب.





وفي التفاصيل، فإن آخر التطورات التي حدثت في قضية لمجرد لم تكن مبشرة بالخير، حيث نفت الشابة بريول أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمًا ببراءة الفنان المغربي من تهمة الاغتصاب الأولى.





وأكدت بريول أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وذلك عندما أجابت على سؤال لإحدى الناشطات عن حقيقة إسقاط التهمة عن لمجرد.





من جهة أخرى، أكد صديق الفنان سعد لمجرد أن هناك مطالبات للقضاء بالإسراع في مجريات القضية الثانية، في حين اختارت الصحف الفرنسية عدم التعامل مع الأمر وتجاهله باعتبار أن الاغتصاب تهمة لا يسامح فيها القضاء الفرنسي ولا في أي شكل من الأشكال.







