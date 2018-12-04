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شاهد.. مصير الفستان الفاضح سبب اتهام رانيا يوسف بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:15 ص
شاهد.. مصير الفستان الفاضح سبب اتهام رانيا يوسف بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)
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كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن مصير فستانها الفاضح الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي سبب أزمتها مؤخرًا، مضيفة: "أنا قفلت من الفستان ورميته خلاص". 

وأكدت خلال حوارها ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن موديل فستانها قديم وقامت بشرائه من إحدى الدول العربية. 

وأشارت إلى أن الفستان تم ارتدائه أكثر من مرة، موضحة أنها أجرت عليه بروفة ولم تكن هناك أي مشاكل إلى أن وقعت إحدى هذه المشاكل في ختام المهرجان حين ارتفعت بطانته لأعلى أثناء فعاليات المهرجان". 


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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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