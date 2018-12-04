"التضامن" ترد على اتهامات وحيد حامد لمستشفى 57357 (فيديو)



وأضاف "العقبي"، في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه لبنى عسل، وخالد أبوبكر، أن التقرير يثمن عمل مؤسسات المجتمع المدني، ودور الوزارة أن تطمئن المتبرعين على أموالهم، مشددا على أنه لا وجود لمخالفات مالية في المستشفى، ولكن مخالفات إدارية.



وردًا على الاتهامات التي وجهها الكاتب الكبير وحيد حامد، بأن المستشفى بها عدد من الموظفين من أفراد عائلة واحدة، ووجود مخالفات مالية، أكد المتحدث على أنهم فحصوا كل ما كُتب في الصحف ووسائل الإعلام، ويحترمون "حامد" جدا لأنه كان محركا كبيرا في هذه المسألة، مشددا على أنهم فحصوا جميع هذه الملفات.









قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، إن اللجنة المشكلة لفحص ملف مستشفى 57357، استعانت بخبراء في مجالات الاتصالات والطب، وتأسيس الأكاديميات، وفحصت خمس موضوعات، أهمها إجراء تجارب سريرية على المرضى، والمضاربة بأموال التبرعات في البورصة، وهذه لم تحدث.