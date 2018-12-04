ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كبير مسؤولي الدفاع الأمريكيين في مصر: الولايات المتحدة فخورة بكونها أكبر الدول المشاركة في "إيديكس"

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:05 ص
كبير مسؤولي الدفاع الأمريكيين في مصر: الولايات المتحدة فخورة بكونها أكبر الدول المشاركة في إيديكس
الجنرال رالف روجر
طباعة
أمنية فوزي
 
قال الجنرال رالف روجر، كبير مسؤولي الدفاع الأمريكيين في مصر،: "نحن فخورون بشراكتنا مع مصر في أول معرض للصناعات الدفاعية هنا".

وأضاف "روجر"، خلال تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز"، الإثنين، أن المعرض يشكل فرصة رائعة لمشاهدة إنتاج شركات من جميع دول العالم.

وأكد أن الولايات المتحدة فخورة بكونها أكبر الدول مشاركة في هذا المعرض، وأن هذه فرصة جيدة لمصر ودول المنطقة في هذا المجال.
المزيد عن: معرض إيديكس 2018 توك شو ايديكس إيديكس ٢٠١٨ أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 6:10:00 AM