كبير مسؤولي الدفاع الأمريكيين في مصر: الولايات المتحدة فخورة بكونها أكبر الدول المشاركة في "إيديكس"

قال الجنرال رالف روجر، كبير مسؤولي الدفاع الأمريكيين في مصر،: "نحن فخورون بشراكتنا مع مصر في أول معرض للصناعات الدفاعية هنا".



وأضاف "روجر"، خلال تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز"، الإثنين، أن المعرض يشكل فرصة رائعة لمشاهدة إنتاج شركات من جميع دول العالم.



وأكد أن الولايات المتحدة فخورة بكونها أكبر الدول مشاركة في هذا المعرض، وأن هذه فرصة جيدة لمصر ودول المنطقة في هذا المجال.

