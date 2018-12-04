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رغم عدم فوزه.. رقم تاريخي لمحمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:36 ص
رغم عدم فوزه.. رقم تاريخي لمحمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
أصبح محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي أول لاعب عربي يحتل المركز السادس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني.

وأعلت مجلة "فرانس فوتبول" العالمية تواجد محمد صلاح في المركز السادس ليتفوق بذلك على رياض محرز نجم مانشستر سيتي الذي تواجد في المركز السابع في قائمة المرشحين لتلك الجائزة عام 2016.

وأصبح الجناح المصري بذلك أفضل لاعب عربي في تاريخ تلك الجائزة يصل للمركز السادس.


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