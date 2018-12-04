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كيف حطم لوكا مودريتش أسطورة ميسي ورونالدو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:30 ص
كيف حطم لوكا مودريتش أسطورة ميسي ورونالدو
مودريتش وميسي
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منى شكري
 
حصد الكرواتي الدولي لوكا مودريتش جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية متفوقاً على الثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

مودريتش حقق نتائج مميزة ومستوى وأداء خرافي مع ريال مدريد حيثُ فاز بلقب دوري أبطال أوروبا كما وصل للمباراة النهائية مع منتخب كرواتيا في كأس العالم في إنجاز غير مسبوق.

الكرواتي حقق الثلاثية بعد فوزه اليوم بجائزة البالون دور لعام 2018 حيثُ سبق أن توج بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا وجائزة الأفضل في أوروبا من اليويفا.

- جوائز وألقاب مودريتش في عام 2018:

- بطل أوروبا مع ريال مدريد

- أفضل لاعب من اليويفا 

- أفضل متوسط ميدان 17/18 

- تشكيلة دوري أبطال أوروبا 17/18 

- أفضل لاعب من الفيفا 

- الكرة الذهبية لكأس العالم 

- تشكيلة الأحلام لكأس العالم 

- تشكيلة العام من "FIFPro"

- لاعب العام في كرواتيا

المزيد عن: وري ابطال اوروبا ميسي مودريتش رونالدو جائزة الكرة الذهبية برشلونة الكرة الذهبية
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