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مدافع ليفربول: مودريتش من عظماء التاريخ الكروي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:17 ص
مدافع ليفربول: مودريتش من عظماء التاريخ الكروي
لوفرين
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منى العوضي
 
عبّر الكرواتي ديان لوفرين مدافع نادي ليفربول الإنجليزي عن فخره وسعادته بفوز مواطنه لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وكتب لوفرين عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام: "من الرائع أن تكون كرواتيًا عندما ترى رجلنا يتوّج بالكرة الذهبية في وسط فرنسا. إثبات آخر أيها المايسترو بأنك من عظماء التاريخ الكروي. إنه لشرف عظيم مستر بالون دور".

وحقق الكرواتي الثلاثية بعد فوزه اليوم بجائزة البالون دور لعام 2018 حيثُ سبق أن توج بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا وجائزة الأفضل في أوروبا من اليويفا.

المزيد عن: مودريتش ليفربول لوفرين راموس الكرة الذهبية
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