رانيا يوسف لـ"سما المصري": "الدنيا دوارة"
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:58 صمريم الشريف
وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة لإحدى زميلاتها في الوسط الفني والتى شنت عليها هجومًا شديدًا منذ بداية أزمة الفستان، قائلة لها: "الدنيا دوارة"، في إشارة منها إلى سما المصري.
ونوهت خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، إلى أن التصريحات التي نقلت عنها بأنها لا ترى في الفستان مشكلة، كانت عن فستانها فى الافتتاح، وليس الختام.
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