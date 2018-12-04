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عاجل.. وزير التربية والتعليم يعلن موعد إجازة نصف العام لتلاميذ رياض الأطفال

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:10 ص
عاجل.. وزير التربية والتعليم يعلن موعد إجازة نصف العام لتلاميذ رياض الأطفال
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 
رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على ما أثير بشأن امتحانات تلاميذ رياض الأطفال، وقال إن  الوزارة تؤكد عدم يوجد أي امتحانات لرياض الأطفال.

وأوضح شوقي خلال تصريحات له على جروب "معا نستطيع" لأولياء الأمور، أن الخريطة الزمنية للدراسة تنتهي بعد يوم 24 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن المدارس التي تخالف التعليمات ستتعرض للمساءلة القانونية.

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