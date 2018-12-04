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راموس يغني لفوز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية (صورة)

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:08 ص
راموس يغني لفوز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية (صورة)
راموس
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ريهام عبد المحسن
 
هنأ سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني زميله لوكا مودريتش على تتويجه بالكرة الذهبية التي تقدنها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقال راموس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام : "تهانينا أخي الكرواني، مستحقة تمامًا".


وقام راموس بالغناء قائلاً: "بالون دي اورو لوكيتااا بالون دي اورو، تهانينا يا أخي الكرواتي، مستحقة تماماً".
راموس يغني لفوز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية (صورة)
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