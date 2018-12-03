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عاجل.. رامون دياز يصل القاهرة خلال ساعات لتوقيع عقود تدريب الأهلي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:49 م
عاجل.. رامون دياز يصل القاهرة خلال ساعات لتوقيع عقود تدريب الأهلي
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علي نبوي
 

كشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن الأرجنيتيني رامون دياز هو الأقريب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمقال باتريس كارتيرون، وذلك بعد أن وافق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي علي جميع طلباته.

وأشار المصدر إلى أن دياز سيصل برفقة نجله خلال ساعات إلى القاهره للاجتماع مع بيبو وتوقيع العقود، خاصة وأنه يتابع الفريق منذ فترة وحدد مطالبه وأسماء اللاعبين التي يحتاج إليها الفريق الأحمر ووافق عليها رئيس النادي وبدأ في التعاقد معها.

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