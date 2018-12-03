تعرف على عدد أصوات محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية





توج الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول مساء اليوم الاثنين.





وجاء المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين بالعالم في الترتيب الذي أعلنته صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قبل اختيار الفائز بالكرة الذهبية لعام 2018.





وجاء صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في المركز السادس، ليكون أول عربي، يُحقق هذا المركز، متفوقًا على الجزائري رياض محرز، الذي كان قد احتل المركز السابع في عام 2016.

وحصد محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب المصري على 188 صوت في سباق الكرة الذهبية.





وتفوَّق صلاح على لاعبين مميزين، مثل رافاييل فاران، وإيدين هازارد، وهاري كين، ونيمار دا سيلفا، ولويس سواريز، وخلف كل من لوكا مودريتش، وكريستيانو رونالدو، وأنطوان جريزمان، وكيليان مبابي، وميسي.





كان صلاح، احتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب بالعالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفاز بها الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، متفوقًا على كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.



