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فرنسا: ماكرون يؤجل زيارة إلى صربيا بسبب الاحتجاجات

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:42 م
فرنسا: ماكرون يؤجل زيارة إلى صربيا بسبب الاحتجاجات
إيمانويل ماكرون
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وكالات
 
أعلن الرئيس الصربي أن نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجل زيارة مقررة لصربيا بسبب الاحتجاجات واسعة النطاق في فرنسا، اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، ضد زيادة الضرائب.



وقال ألكسندر فوتشيتش لقناة "آر تي إس" التليفزيونية، إن ماكرون طلب تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أسابيع "بسبب الوضع في فرنسا".



ولم يرد قصر الإليزيه على طلب للتعقيب على النبأ.
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