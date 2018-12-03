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محمد صلاح يتوج بجائزة "اتحاد مشجعي كرة القدم"

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:17 م
محمد صلاح يتوج بجائزة اتحاد مشجعي كرة القدم
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الفجر الرياضي
 
حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب لهذا العام، والمقدمة من "اتحاد مشجعي كرة القدم"، بالشراكة مع "فيرجن ميديا"، في حفل أقيم الليلة بالعاصمة لندن.


وبمشاركة نحو 366 ألف مصوت، فاز صلاح بالجائزة الأكبر التي يتم منحها من جانب الجماهير، متفوقا على رحيم سترلينغ وفيرجيل فان ديك وهاري ماغواير وسيريجو أغويرو.

وبات محمد صلاح ثالث لاعب من ليفربول، يتوج بالجائزة في آخر ست سنوات.

وقال محمد صلاح عقب الفوز بالجائزة: "شكراً للجميع على الجائزة. هي تعني الكثير بالنسبة لي لأنها تمنح بناء على تصويت الجماهير. عادة ما أهدي أي جائزة أحصل عليها لزملائي وجميع العاملين في ليفربول، ولكن في هذه المرة أود أيضاً أن أهديها لجماهير الريدز على دعمهم الرائع".

ومن جانبه قال كيفين ميلز، الرئيس التنفيذي للاتحاد: "لا يوجد شك أن محمد صلاح مر بعام رائع، وأهدافه جعلت العام لا يصدق. مساهمته في أداء ليفربول خلال الموسم الماضي لا تنسى. بجانب قدراته، اكتسب صلاح الإشادة من الجماهير بفضل شخصيته أيضاً، وهو الأمر الذي ظهر في تصويت المشاركين له".

أما جيف دودز المدير التنفيذي لشركة "فيرجين ميديا"، فعلق على فوز محمد صلاح بالجائزة، قائلاً: "نشارك الجماهير اهتمامهم بهذه الجوائز، وأنها تكون بمثابة الاحتفال بالأفضل في اللعبة سواء داخل الملعب أو خارجه. تهانينا لكل الفائزين والمرشحين لهذا العام".

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