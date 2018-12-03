"خراجة" يتقدم بطلب لإعفائه من الإشراف على مشروع علاج 'الصحفيين'

تقدم محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، بطلب لمجلس النقابة برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة؛ لإعفائه من الإشراف على مشروع العلاج بالنقابة.





وقال "خراجة" في طلبه، إن طلب الإعفاء جاء بسبب ما يُمارس من القائمين على إدارة النقابة، والتعنت المُستمر ووضع العراقيل أمام النهوض بمشروع العلاج، وذلك بدليل التعنت في طبع كُتيب مشروع العلاج لعام 2018، ثم طبع كُتيب عام 2019 دون مراجعة المادة قبل النشر.





وأضاف أن ذلك علاوة على الرفض المستمر إعطاء العاملين الحوافز والمكافآت نظير الجهد الذي يقومون به مع الأعضاء.





وطالب "خراجة" من مجلس النقابة، فتح تحقيق عاجل وموسع، بشأن إخراج كُتيب عام 2019 دوم مراجعة وبصورة سيئة، وعدم عرض البروفة على العاملين بالمشروع لتلافي أي أخطاء، وهو ما لا يليق بمجلس النقابة، كما يُعد خطئًا فادحًا لم يحدث في مجالس النقابة السابقة.