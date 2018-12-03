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عبد المنعم سعيد: أمريكا ليس لها أي علاقة بما يحدث في فرنسا حاليًا

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:13 م
عبد المنعم سعيد: أمريكا ليس لها أي علاقة بما يحدث في فرنسا حاليًا
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر والمحلل السياسي، إن مفهوم الاحتجاج السلمي اختفى وتحول إلى أعمال تخريبية، موضحًا أن ما يحدث بفرنسا الآن به درجة كبيرة من الانفلات، متابعًا: "التعبيرات التي استخدمها ماكرون في بداية الأزمة بها نوع من الطفولة السياسية".

وأكد "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمريكا ليس لهما أي علاقة بما يحدث في فرنسا حاليًا.

وأضاف أن ما يحدث في فرنسا يميل إلى اليسار، لافتًا إلى أن المجتمعات الغربية بها درجة من التشابه.

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