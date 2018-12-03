سر هجوم "الإخوان" عليه.. التفاصيل الكاملة لتبرع محمد جبريل للدولة المصرية

آثار الداعية الإسلامي المصري والقارئ المعروف الشيخ محمد جبريل، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه التبرع بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه (نحو 167 ألف دولار) لصندوق"تحيا مصر".





وتسبب تبرع جبريل، في هجوم حاد عليه من قبل جماعة الإخوانالإرهابية، مؤكدين أنه تعرض للاعتقال أكثر من مرة بالإضافة إلى منعه من السفر وأن تبرعه ليس من أجل حبه لها، ولكن لتكف أيادي الأمن عنه.





البداية

تبرّع الداعية المصري وإمام جامع عمرو بن العاص السابق الشيخ ''محمد جبريل''، بمبلغ مالي كبير بلغت قيمته المالية 3 مليون جنيه مصري، للحملة المصرية الوطنية المعروفة باسم "صندوق تحيا مصر".





ونشر منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك:" إلى حبة القلب مصر الغالية، فإنه معلوم لِدى كلّ عين بصيرة بأننى أحب بلدى حبًّا جمًّا وأنتمى إليها قلبًا وقالبًا وأفديها بدمى وروحى وأحب من يحبها وأعادي من يعاديها".





وأضاف الداعية جبريل، أنه بناءً عليه فإننى أعلن عن تبرعى بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه نقدًا، لبلدى مصر حبًّا وطواعيةً وذلك مشاركة منى فى تنمية بلدى الغالى على قلبى ولفقراء مصر الكرام"، موضحا: "وأدعو الله أن يحفظ مصر وأهلها من مكر كل ماكر وحسد كل حاسد وعداوة كل عدو ومن جميع المهالك والمضار والمعاصى والحرام والضلال".





واختتم: "واجعلها ياربنا فى كنفك وضمانك وواحة للأمن والأمان والسلم والسلام سخاء رخاء وسائر بلاد العرب والمسلمين اللهم اقبل ذلك بقبول حسن واخلف علينا من فضلك وكرمك".





تعليقه على التبرع

علّق جبريل على تبرعه بعد الهجوم الحاد عليه، بأن تبرعه حبًا لوطنه ورغبةً منه في تقديم المساعدة المالية لها في ظل الظروف الصعبة، التي تمر بها البلاد، موضحًا أنها صدقة وأنه أراد دفعها سرًا ولكن الأمر خرج للعلن بطريقةً ما، مشيرًا إلى أنه لابد أن يعلم الجميع أنه يكن حبًا جمًا لبلده مصر، وينتمي إليها قلبًا وقالبًا مهما حدث له فيها.





بينما جاء تعليق متابعو الشيخ محمد جبريل، على منشوره عبر "فيس بوك"، متعجبين من تبرعه علانية، حيث قال أحدهم: "أليس من الواجب أن نتصدق الصدقة فنخفيها"، وأجابه جبريل بأن "القرآن يقول عن الصدقة سرًا وعلانية.. المهم النية"، ورد جبريل على منتقديه واصفًا إياهم بـ"الجاهلين"، مستعينًا بآيات من القرآن الكريم".





مهاجمة الإخوان له

هاجم عدد كبير من أفراد جماعة الإخوان، الشيخ محمد جبريل، بسبب تبرعه، معتبرين أنه "أُجبر على ذلك"، ليرد عليهم "جبريل"، بأن تبرعه لبلده دليل على حبه الشديد له، وأن لا شأن له بأي كلام آخر، قائلا: "في منشور له على "فيس بوك"، إنه يعلن تبرعه بمبلغ 3 ملايين جنيه نقدًا لبلده مصر حبًا وطواعية، معللًا أسباب تبرعه بأن ذلك مشاركة منه في تنمية بلده، ولفقراء مصر الكرام".





من أبرز القيادات الإخوانية، التى هاجمت محمد جبريل، الداعية الإخوانى وجدى غنيم، إذ ظهر عبر قناة إخوانية، زعم أن القرآن الذى يحفظه محمد جبريل سيكون حجة عليه وليس له".





وانتقد "غنيم" المعروف بالداعية التكفيرى، عودة محمد جبريل إلى مصر، مطالبا اياه أن يعود للخارج مرة أخرى حيث كان فى بريطانيا ولا يعود للدولة المصرية مرة ثانية، زاعما أن ما قام به محمد جبريل لا يتوافق مع الشرع".





وبجانب هجوم فضائيات الإخوان على محمد جبريل، شنت كتائب الجماعة وحلفائها هجوما عنيفا على الداعية عبر منصاتهم فى السوشيال ميديا، الأمر الذى دفع محمد جبريل أن يرد عبر صفحته على صفحاته الرسمية سواء على الفيس بوك وتوتير.





تعليق الإبراشي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الشيخ محمد جبريل أعلن خلال الساعات الأخيرة بأنه سيتبرع لصندوق "تحيا مصر" بـ3 مليون جنيه.

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن جماعة الإخوان شنت هجومًا شديدًا على "جبريل" بعد إعلانه تبرعه لصندوق "تحيا مصر"، ووصل الهجوم إلى حد التطاول عليه بالسباب، معقبًا: "أول ما أعلن تبرعه لمصر بقى كافر عند الإخوان".

ولفت إلى أن "جبريل" كان يميل عاطفيًا لجماعة الإخوان، وخلال هذه الفترة تشهد الجماعة تساقط العديد من أعضائها أو المتعاطفين معها، متابعًا:" كويس جدًا إن الشيخ جبريل اكتشف زيف الجماعة".



