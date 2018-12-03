



وجاءت ابرز 5 اخبار نارية لريال مدريد.. اليوم الاثنين 3 - 12 - 2018 على النحو التالي :





*ثلاثة وجهات لإيسكو للرحيل عن ريال مدريد





لا يزال مستقبل إيسكو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، محل شك كبير في التواجد مع الكتيبة الملكية في الموسم المقبل بعد توتر علاقته مع سولاري المدير الفني للفريق.

ذكر موقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد، أن سولاري المدير الفني للفريق لا يرغب في الاعتماد على إيسكو بالمباريات القادمة وكان واضح تماماً خروجه من الحسابات عقب استبعاده من قائمة روما في دوري الأبطال وعدم الدفع به سوي 10 دقائق في مباراة فالنسيا الماضية بالدوري.

وأكد الموقع، على أن هناك ثلاثة أندية عملاقة تسعي للتعاقد مع إيسكو من داخل الدوري الإنجليزي وهم أرسنال وتشيلسي وتوتنهام.

واشار الموقع إلى أنه بالرغم من كل هذه الشائعات إلا أن ريال مدريد هادئ تماما ولا يفكر في بيع إيسكو الذي يرتبط بشرط جزائي مع النادي مقدر بـ700 مليون يورو.





*رئيس ريال مدريد يستغل حفل الكرة الذهبية للتفاوض مع مبابي





يقام مساء اليوم الإثنين، حفل جائزة الكرة الذهبية، التي سيتوج بها أفضل لاعب في العالم لعام 2018، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

ومن المنتظر حضور أبرز نجوم الساحرة المستديرة، سواء على مستوى اللاعبين أو رؤساء مجالس إدارات الأندية المختلفة.

ويأتي على رأس القيادات التي ستحضر حفل اليوم، رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، الذي سيرافق 8 من لاعبي الفريق، تم اختيارهم للتكريم هذا المساء، وسيكون أبرزهم لوكا مودريتش.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الحفل سيحضره الكثيرون من نجوم الكرة، مثل كليان مبابي، موهبة باريس سان جيرمان، الذي سيكون على موعد مع الالتقاء ببيريز، الذي يراه أحد أبرز اللاعبين، الذين يجب على ريال مدريد التعاقد معهم.

وسيحضر مبابي، الحفل كأحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية أو جائزة كوبا (نسبة إلى اللاعب الفرنسي السابق ريمون كوبا)، وتلك الأخيرة هي جائزة مستحدثة تمنح هذا العام لأول مرة لأفضل لاعب تحت 21 عامًا.

وأوضحت التقارير أن مبابي من أبرز اللاعبين الذين يرغب الملكي في الفوز بخدماتهم، وكان قريبا من التعاقد معه قبل عامين، ولكن اللاعب قرر الذهاب إلى باريس سان جيرمان بعد حصوله على مميزات مادية أكبر.

وأفادت التقارير أن بيريز سيستغل تواجده في باريس، للتحدث مع مبابي بشكل غير رسمي، حول إمكانية انتقاله إلى صفوف الملكي، كما سيناقش الأمر ذاته مع البرازيلي نيمار، الذي كان من المقرر أن يحضر إلى الحفل حتى تعرضه للإصابة أمس الأحد، في مباراة باريس سان جيرمان أمام بوردو في الدوري الفرنسي.





*"نافاس" يستعيد موقعه الأساسي بتشكيل الملكي بعد غياب 36 يومًا



كشفت تقارير صحفية اسبانية، عن وضع الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الاسباني، بعد مرور 36 يوماً.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فبعد مرور36 يوماً، سيعود كيلور نافاس يوم الخميس للعب مع ريال مدريد. لم يلعب الكوستاريكي مُنذ 31 أكتوبر الماضي، عندما بدأ في المباراة الأولى من عهد سولاري، في الزيارة إلى مليلية في مباراة الذهاب من دور ال32 من كأس ملك إسبانيا.

سوف يلعب كيلور نافاس مرة أخرى في الإياب من نفس الدور، لكن الوضع تغير بشكل جذري بالنسبة له. مع لوبيتيجي كان التقسيم هي: أن كورتوا للدوري وكيلور للأبطال والكأس ولكن هذا الأمر تغير مع وصول سولاري، تم تغيير الحارس في بلزن، عندما قرر المدرب إستبدال الكوستاريكي بالبلجيكي.

وعلى ذلك فإن كيلور لم يرمي المنشفة، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون هناك تغيير في المشهد في نهاية الموسم. وقد خضع كيلور للعلاج بالخلايا الجذعية في محاولة لتخفيف من الإنزعاجات في الركبة اليمنى. نافاس، أستفاد من فترة التوقف الدولي بالعمل، ليعجل خياراته للمنافسة على المركز مع كورتوا.

سولاري دائماً في المؤتمر الصحفي يُذكر بأنه يعتمد على ثلاثة عناصر من حراس المرمى - على الرغم من أن كيكو كاسيا يلعب دور تكملة عدد - ولكن قراره منح سُلطه شبه كاملة إلى كورتوا يبدو حازماً. يجب أن يستقر نافاس في الوقت الحالي كحارس لكأس الملك.

وكأس الملك هي البطولة التي يفوز بها ريال مدريد مُنذ عام 2014، عندما كان إيكر كاسياس تحت الخشبات الثلاث.

منذ ذلك الحين، وصلت النجاحات الكبيرة للنادي الأبيض في أوروبا. أربعة كؤوس لدوري أبطال أوروبا في خمس سنوات، ومن بينهم ثلاثة مع نافاس كأساسي، "أنا حارس المرمى لثلاثية الأبطال"، هكذا ذكر الجميع، لكن الآن عليه القتال من أجل حظوظه في بطولة ثانوية، بعيداً عن البطولة القارية.

* سولاري يُخطط للإستثمار في مودريتش

احتفظ الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، بشيء ما قبل نهاية المُباراة الماضية أمام فالنسيا بالليجا، حيث أن فرانشيسكو إيسكو دخل بديلاً للوكا مودريتش وكانت النتيجة 1-0 لصالح الفريق والتبديل لم يعجب لوكا بعض الشيء، وبعد صافرة نهاية المُباراة ذهب المدرب للكرواتي مباشرةً لتهنئته بالفوز.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن المدرب الأرجنتيني يعلم بأن سوف يحتاج إلى لوكا مودريتش في بقية الموسم وهو يريد أن يحافظ على لياقته البدنية، وكان هناك حوار قصير بعد نهاية المباراة بين سولاري ومودريتش والتي تحدث من خلالها عن أهمية الإستبدال.

ويعلم الطاقم الفني للنادي الملكي بأن إراحة مودريتش شيء ضروري وأن يتم توزيع جهودة بشكل مثمر في ماتبقى من موسم .. والفكرة التي يريد أن يزرعها المدرب في عقل اللاعب الكرواتي هو أن يوفر جهوده بشكل جيد حتى نهاية الموسم الحالي.

*أول تعليق من مودريتش خلال حفل الكرة الذهبية

أبدى الكرواتي الدولي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني أنه سعيد للغاية في التواجد في حفل توزيع جوائز الأفضل والكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2018 والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقال مودريتش في تصريحاته لقناة "ليكيب" الفرنسية: "إنه لشرف بالنسبة لي أن أتواجد هُنا في هذه الأمسيه الجميلة".

وتابع حديثه: "أنا هُنا من أجل الاستمتاع في هذا الحفل وسوف نرى من سوف يفوز الليلة، أنا سعيد بمجرد وجودي هُنا".

شهد اليوم الاثنين الموافق 3 من ديسمبر لعام 2018، العديد من الاحداث الساخنة في نادي ريال مدريد الاسباني، منها ا يتعلق بالفريق، ومنها ما يتعلق بحفل الكرة الذهبية، حيث يأتي نجم وسط الميرنجي لوكا مودريتش، على رأس المرشحين للظفر بالجائزة.