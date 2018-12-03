أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 3 ديسمبر 2018

شهد برشلونة الإسباني اليوم الموافق العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سبب ظهور زيدان برفقة ميسي. وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم الإثنين 3 ديسمبر 2018 :





- تفاصيل ظهور ميسي مع زيدان

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة خلال الساعات الماضية برفقة مدرب ريال مدريد السابق الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية:" العديد من نجوم العالم تجمعوا خلال عدة صور من أجل مشروع يطلق عليه اسم otro".

وتابعت الصحيفة: :otro هي بوابة إلكترونية سوف تجعل المشجعين حول العالم يستطيعون متابعة النجوم المفضلين بالنسبة لهم والوصول لمقاطع الفيديو والمقابلات الخاصة بهم".

وأضافت سبورت الإسبانية:" ستنطلق بوابة otro تحت شعار أوترو، نادينا الآخر".

وضمت مجموعة الصور الخاصة ببوابة otro كل من ليونيل ميسي وزين الدين زيدان ونيمار ودافيد بيكهام وديلي ألي زسواريز وغيرهم.





- ميسي: ألعب من أجل الفوز فقط

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة الإسباني أنه يلعب من أجل الفوز فقط بكل شئ.

وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية:" ألعب من أجل الفوز فقط ولا أحب أن أخسر أي شيء".

اختتم ميسي تصريحاته قائلاً :"هدفنا تحقيق كل بطولة نشارك فيها، وهذا ما يطلبه فريق كبير بحجم برشلونة من اللاعبين، علينا الحصول على كافة البطولات التي نشارك فيها".





- سواريز: من الصعب إيجاد مهاجم ليس أنانيا

أكد الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أنه من الصعب إيجاد مهاجمًا ليس أنانيًا أمام مرمى الخصوم.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية : " من الصعب إيجاد مهاجم ليس أنانيًا، ولكن في بعض الأوقات حقيقة، يجب عليك أن تكون متعاونًا مع زملائك وتفكر في فريقك".





- سواريز يحتل المركز الـ13 بقائمة الكرة الذهبية

بدأت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في الإعلان عن أسماء اللاعبين في قائمة الأفضل قبل انطلاق حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2018.

وأعلنت فرانس فوتبول، عن احتلال لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني المركز الـ13 في ترتيب اللاعبين وفقاً لعملية التصويت.

ومن المنتظر أن يتم تسليم جائزة الكرة الذهبية اليوم لصالح الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني وفقاً لجميع المؤشرات والتسريبات.



