"مستقبل وطن" بقنا ينظم ندوة حول حروب الجيل الرابع

نظمت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، ندوة حول "حروب الجيل الرابع" بمركز قوص جنوب المحافظة بهدف تعريف وتوعية الشباب بخطورة تلك الحروب علي الوطن وطرق التصدي لها.



وقال أمين شباب حزب مستقبل وطن بقنا محمد عبد الستار علي، أن حروب الجيل الرابع تقوم لإفشال الدولة وزعزعة استقرارها ثم فرض واقع جديد ويعتمد ذلك النوع من الحروب علي التقدم التكنولوجي ومن أهم سماتها تحويل الدولة المستهدفة من حالة الثبات إلي الحالة الهشة.



وأوضح أمين الشباب، أن من أساليب حروب الجيل الرابع الإرهاب والتظاهرات بحجة السلمية مؤكدا علي أن تلك الحروب تستهدف تدمير الشباب وأن مصر قادرة بوعي شبابها علي التصدي لتلك الحروب.

