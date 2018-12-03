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بيل: كان يجب أن أفوز بجائزة بوشكاش وليس صلاح

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:38 م
بيل: كان يجب أن أفوز بجائزة بوشكاش وليس صلاح
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منى العوضي
 

يرى جاريث بيل، مهاجم نادي ريال مدريد، أنه هدفه بضربة خلفية في شباك ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كان يستحق أن يفوز بجائزة بوشكاش وليس هدف محمد صلاح في مرمى إيفرتون.

وقال بيل في تصريحاته لموقع "FourFourTwo": "نعم، لقد فوجئت بذلك لأكون صادقاً، ماذا تستطيع أن تقول؟ إنه يجعل الجائزة تبدو متناقصة قليلاً، رغم أن هدف صلاح كان رائعاً أيضاً".

وتابع: "كان وضعي جسمي بشكل صحيح عندما تأتيك الكرة تعلم تماماً أن مكانها المرمى وعندما ركلت الكرة أدركت أن لديها فرصة للدخول فقد كنت أعلم أين ستذهب الكرة".

المزيد عن: محمد صلاح جاريث بيل جائزة بوشكاش بيل بوشكاش
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