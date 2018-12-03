هاني البحيري لـ"الفجر الفني": أزيائي تحاكي الفنانة وسيدة الأعمال والمرأة البسيطة (فيديو)

كشف مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، أنه يقدم مجموعته لخريف وشتاء 2018-2019، وجزء من مجموعة "ربيع وصيف"، خلال "ديفيليه" يقام في مصر، يوم 10 ديسمبر الجاري، مشيراً إلى نجاح مجموعته الأولى في "باريس" منذ عدة أشهر، واستعداده لتقديم مجموعته الثانية في شهر يناير القادم.

وأضاف "البحيري" في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أن مجموعته تضم ازياء متنوعة تحاكي المرأة المصرية المحبة للموضة، سواء الفنانة أو سيدة الأعمال أو المرأة البسيطة التي تحب ارتداء تصاميمه، وأشار إلى فخره بجنسيته المصرية ونجاحه في الخارج، قائلاً: "مصر بلدي وصنعت اسم هاني البحيري".





وتابع "البحيري" أنه يجتمع مع أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، في شهر يناير المقبل، وذلك لبحث التعاون بين الطرفين، والذي يهدف إلى تطوير مركز تحديث صناعة الملابس وضخ خطوط أزياء جديدة في مصر.