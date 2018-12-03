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الأمير محمد بن سلمان يغادر الجزائر بعد زيارة استغرقت يومين

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:40 م
الأمير محمد بن سلمان يغادر الجزائر بعد زيارة استغرقت يومين
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الفجر السعودي
 
غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجزائر اليوم، بعد زيارة استغرقت يومين، تخللها العديد من الفعاليات والاجتماعات المختلفة.

وأعلن البلدين عن إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة ولي العهد، ومن الجانب الجزائري الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى في مقر إقامته في الجزائر العاصمة الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، حيث بحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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