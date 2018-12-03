الأرصاد: تساقط أمطار على هذه الأماكن.. وتحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيان يستعرض حالة الطقس خلال الأيام القادمة.





وأوضح البيان، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الإستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد وحتى الجمعة القادمة ذروتها الخميس المقبل، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يُصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد مساء الأربعاء للقاهرة ومدن القناة وسيناء، وتصل إلى مناطق من جنوب البلاد، على أن تنحصر على السواحل الشمالية فقط يوم الجمعة.



