الأرصاد: تساقط أمطار على هذه الأماكن.. وتحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:35 مرقية جمال
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيان يستعرض حالة الطقس خلال الأيام القادمة.
وأوضح البيان، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الإستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد وحتى الجمعة القادمة ذروتها الخميس المقبل، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يُصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد مساء الأربعاء للقاهرة ومدن القناة وسيناء، وتصل إلى مناطق من جنوب البلاد، على أن تنحصر على السواحل الشمالية فقط يوم الجمعة.
وأشار البيان، إلى أنه يُصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مُثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي لزيادة الإحساس ببرودة الطقس، مًحذرًأ من إضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط خلال تلك الفترة، موضحًا أن الطقس خلال هذه الفترة مائل للبروة نهارًا بارد ليلًا.
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