البورصات الأوربية ترتفع فى نهاية التداولات بدعم من الهدنة التجارية

صعدت مؤشرات البورصات الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، على خلفية هدنة تجارية بين واشنطن وبكين.





وكان قطاع الموارد الأساسية أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية حيث صعد بنحو 5% بدعم هدوء التوترات التجارية.





وتوصلت الولايات المتحدة والصين لهدنة تجارية لمدة 90 يوماً بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج السبت الماضي.





كما ارتفعت أسهم السيارات بأكثر من 4%، بعد تصريحات ترامب بأن الصين ستخفض التعريفات على واردات السيارات.





ويأتي صعود الأسهم الأوروبية مع ارتفاع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، إلى جانب إغلاق البورصة اليابانية عند أعلى مستوى في 6 أسابيع.





وأظهرت بيانات اقتصادية، نمو النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأقل بوتيرة في عامين، فيما ارتفع النشاط الصناعي في المملكة المتحدة بأكثر من التوقعات ليتعافى من أدنى مستوى في 27 شهراً.





وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بأكثر من 1% ليسجل 361.1 نقطة، كما زاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.2% إلى 7062.4 نقطة.





كما ارتفع "داكس" الألماني إلى 11465.4 نقطة بزيادة 1.8%، فيما صعد "كاك" الفرنسي بنسبة 1% مسجلاً 5053.9 نقطة.





وبحلول الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.1359 دولار.