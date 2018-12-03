عاجل.. ماكرون يدعو لاجتماع في الإليزيه الليلة لبحث الأزمة

لاجتماع أزمة في الإليزيه الليلة، بحضور عدد من الوزراء لبحث خيارات الخروج من الأزمة في فرنسا، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".





ويذكر أن طلب ماكرون من رئيس وزرائه إدوار فيليب إجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، ولاسيما العاصمة باريس.





وتمثل هذه الاحتجاجات التحدي الأصعب الذي يواجهه ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد، فيما تصاعد العنف والغضب العام من "الإصلاحات الاقتصادية" التي يقدم عليها الرئيس الفرنسي.

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين،