حليمة بولند تتهم إعلاميًا كويتيًا بالتحرش بها
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:21 مالفجر الفني
اتهمت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إعلاميا شهيرا بالتحرش بها،
ليتبين بعد ذلك انها تمازحه.
وتظهر بولند في المقطع مع الإعلامي الكويتي
حمدي قلم، وقالت ممازحة اياه بأنه يتحرش بها عبر "تويتر"، وذلك في كواليس
حفل المطربة المصرية أنغام والمطربة السورية أصالة نصري في الكويت.
بدوره رد قلم بأنها هي من تتحدث معه على الخاص بصفحته على "تويتر" وليس هو، ولكنه فوجئ برد حليمة أنها لم تقم بالتحدث معه من الأساس، وأن من يراسله بالحقيقة هو المسؤول عن صفحتها فقط وليس هي".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر النصر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018