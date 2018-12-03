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حليمة بولند تتهم إعلاميًا كويتيًا بالتحرش بها

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:21 م
حليمة بولند تتهم إعلاميًا كويتيًا بالتحرش بها
حليمة بولند
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الفجر الفني
 

اتهمت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إعلاميا شهيرا بالتحرش بها، ليتبين بعد ذلك انها تمازحه.


وتظهر بولند في المقطع مع الإعلامي الكويتي حمدي قلم، وقالت ممازحة اياه بأنه يتحرش بها عبر "تويتر"، وذلك في كواليس حفل المطربة المصرية أنغام والمطربة السورية أصالة نصري في الكويت.

 

بدوره رد قلم بأنها هي من تتحدث معه على الخاص بصفحته على "تويتر" وليس هو، ولكنه فوجئ برد حليمة أنها لم تقم بالتحدث معه من الأساس، وأن من يراسله بالحقيقة هو المسؤول عن صفحتها فقط وليس هي".
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