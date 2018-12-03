محافظ البحر الأحمر: انطلاق مشروع تطوير الممشي السياحي بالغردقة على نفقة مستثمري البحر الأحمر

أطلق اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين إشارة البدء في مشروع تطوير الممشي السياحي بالغردقة بطول 7كم ؛ والذي يعد من أهم المقاصد السياحية بالمدينة التي يرتادها السائحين وكذلك أهالي البلد كما يقع به العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية وكبري المحال العالمية.





حيث تم اليوم البدء في المرحلة الأولى من تطوير الممشي السياحي بالغردقة بعد الإنتهاء من كافة الدراسات والتصميمات الخاصة بالمشروع طبقًا للرؤية الإستراتيجية للمحافظة والتي تستهدف تطوير جميع المحاور الرئيسية بالمدينة السياحية وإضافة الطابع الجمالي عليها لجذب السائحين وتزويدها بجميع الخدمات اللازمة بما يضاهي أفضل وأشهر الأماكن السياحية عالميًا.





جدير بالذكر أن مشروع تطوير الممشي السياحي يشتمل على عدة مراحل؛ حيث تم تقسيم الممشي إلي قطاعات طولية وتم إضفاء طابع خاص لكل قطاع يتم تنفيذه منفردا علي نفقة المستثمرين أصحاب الفنادق المواجهة للقطاع بمعرفة المكتب الإستشاري المشرف علي المشروع علي أن يلتزم كل مستثمر أيضًا بتكلفة الصيانة المستقبلية للقطاع الذي تم تطويره علي نفقته.





وفي هذا السياق صرح محافظ البحر الأحمر،أن أعمال التطوير تتضمن رفع كفاءة الممشي والأرصفة والأرضيات وتجديد البلدورات ودهانها وتحديث أعمال الإنارة والتشجير بطول الممشي من خلال تنفيذ التصميم الجديد للمشروع وكذلك إضافة ممرات للعجل ومناطق ترفيهية وبرجولات بالإضافة إلي تطوير دورات المياه والكافيهات ومراكز الخدمة لتظهر بالشكل السياحي الذي يتواكب مع أحدث التصميمات العالمية ؛ مؤكدا أن مشروع تطوير الممشي السياحي يقع كاملا علي نفقة المستثمرين السياحيين بالغردقة.





وفي سياق متصل أكد عبد الله أن هدفنا دائما هو تقديم أعلي مستويات الخدمة والرفاهية لمواطني المحافظة وزائريها من السائحين.





وقد تم تصميم مشروع تطوير الممشي السياحي ليشمل علي طابع مميز لكل قطاع تنوعت بين الطابع الفرعوني والطابع الأندلسي وغيرهم مما إشتمل علي تصميمات فريدة تخرج لنا الممشي بصورة لوحة فنية رائعة متعددة الأركان.



