خالد أبو بكر عن معرض "إيديكس 2018": "القوات المسلحة شرفتنا"

عقب الإعلامي خالد أبو بكر، على افتتاح معرض "إيديكس 2018"، قائلًا إن الصورة مبهجة ومشرفة، مضيفًا: "مكنش عندي شك أن القوات المسلحة هتشرفنا".





وأشار "أبوبكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن كلمة وزير الدفاع كتبت بعناية كبيرة، حيث تكلم في البداية عن القوة ثم عن السلام، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من الضيوف على أرض مصر لحضور المعرض.



