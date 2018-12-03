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خالد أبو بكر عن معرض "إيديكس 2018": "القوات المسلحة شرفتنا"

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:24 م
خالد أبو بكر عن معرض إيديكس 2018: القوات المسلحة شرفتنا
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هدى عبدالرازق
 
عقب الإعلامي خالد أبو بكر، على افتتاح معرض "إيديكس 2018"، قائلًا إن الصورة مبهجة ومشرفة، مضيفًا: "مكنش عندي شك أن القوات المسلحة هتشرفنا".

وأشار "أبوبكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن كلمة وزير الدفاع كتبت بعناية كبيرة، حيث تكلم في البداية عن القوة ثم عن السلام، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من الضيوف على أرض مصر لحضور المعرض.

وتستمر فعاليات معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية والذي يقام لأول مرة على أرض مصر، لمدة 3 أيام، ويشارك فيه 376 شركة من 141 دولة حول العام، و7 وزراء دفاع من الدول الشقيقة، و55 وفد رسمي، و10 آلاف زائر من مصنعي الأسلحة.
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