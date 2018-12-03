أبل تستعد لإطلاق التحديث الجديد من سماعة "AirPods" مطلع 2019

كشف المحلل الشهير Ming-Chi Kuo المتخصص فى تسريبات أبل أن الشركة الأمريكية تستعد لإطلاق التحديث الجديد من سماعة AirPods خلال الربع الأول من 2019، والتى ستأتى بميزة الشحن اللاسلكى للسماعة، وذلك عبر حافظة الشحن اللاسلكية.





ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فبحسب تصريحات Ming-Chi Kuo تأتى سماعة بلوتوث AirPods فى بداية العام المقبل بتصميم تم تطويره لدعم ميزة الشحن اللاسلكى من خلال حافظة كانت شركة أبل كشفت عنها فى 2017، إلا أنها لمن تطلق رسمياً حتى الآن، كما أشار Kuo إلى أن تكلفة إنتاج حافظة الشحن اللاسلكية الجديدة ستكون مرتفعة، لذا من المتوقع أن يتم بيع الحافظة بشكل منفصل عن السماعة.



