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أبل تستعد لإطلاق التحديث الجديد من سماعة "AirPods" مطلع 2019

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:02 م
أبل تستعد لإطلاق التحديث الجديد من سماعة AirPods مطلع 2019
AirPods
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كشف المحلل الشهير Ming-Chi Kuo المتخصص فى تسريبات أبل أن الشركة الأمريكية تستعد لإطلاق التحديث الجديد من سماعة AirPods خلال الربع الأول من 2019، والتى ستأتى بميزة الشحن اللاسلكى للسماعة، وذلك عبر حافظة الشحن اللاسلكية.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فبحسب تصريحات Ming-Chi Kuo تأتى سماعة بلوتوث AirPods فى بداية العام المقبل بتصميم تم تطويره لدعم ميزة الشحن اللاسلكى من خلال حافظة كانت شركة أبل كشفت عنها فى 2017، إلا أنها لمن تطلق رسمياً حتى الآن، كما أشار Kuo إلى أن تكلفة إنتاج حافظة الشحن اللاسلكية الجديدة ستكون مرتفعة، لذا من المتوقع أن يتم بيع الحافظة بشكل منفصل عن السماعة.

ومن المتوقع أن تجرى أبل بعض التغييرات فى مواصفات سماعة البلوتوث AirPods، وكذلك من المنتظر أن يأتى هذا الإصدار من سماعة البلوتوث AirPods كتحديث فقط للإصدار السابق، على أن تقدم أبل إعادة لتصميم سماعة البلوتوث بشكل كامل فى 2020، مع ميزة Hey Siri مدمجة فى السماعة لتنشيط المساعد الافتراضى، مع توقعات أن يكون التصميم القادم فى 2020 مقاوم للتعرق.
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