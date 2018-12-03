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في هذا الموعد.. أحمد مكي يكشف تفاصيل ألبومه الجديد مع منى الشاذلي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:57 م
في هذا الموعد.. أحمد مكي يكشف تفاصيل ألبومه الجديد مع منى الشاذلي
أحمد مكي
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الفجر الفني
 

يحل الفنان أحمد مكى ضيفا على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى الخميس المقبل.

 

يتحدث مكى عن كثير من التفاصيل الخاصة بألبومه الجديد وأعماله السينمائية التى تعاقد عليها فى الفترة الأخيرة.

 

من ناحية أخرى، يستعد "مكي" لتصوير فيلم جديد يعود من خلاله للسينما، بعنوان "عقد يعقد"، بعد اتجاهه للدراما التليفزيونية، من تأليفه وإخراجه، وكان قد بدأ فيه منذ فترة طويلة، لكن انشغاله بتصوير العديد من الأعمال والأجزاء المختلفة من مسلسل "الكبير أوي"، دفعت لتأجيله لأكثر من مرة.


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