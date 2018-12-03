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عاجل.. الكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:55 م
عاجل.. الكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد
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منى العوضي
 
كشف أدهم الشرقاوي عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، عن اسم مدرب النادي الأهلي المصري الجديد والذي ينتظر أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة ليكون خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال الشرقاوي في تصريحات إذاعية؛ أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق اتحاد جدة السعودي هو المدرب الجديد للقلعة الحمراء بدلًا من الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح أن الأهلي سيعلن رسميًا عن التعاقد مع رامون دياز بعد نهاية الجونة والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ7 من الدوري المصري الممتاز.

وأكد الشرقاوي أن المفاوضات بين الأهلي ودياز وصلت لمراحل متقدمة وسيكون ابنه إيمليانو دياز مساعدًا له بالإضافة إلى 4 مساعدين أخرين بالجهاز المعاون.

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