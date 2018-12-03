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خالد الجندي: "مفيش أكل ولا نوم أو علاقات جنسية في الجنة" (فيديو)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:03 م
خالد الجندي: مفيش أكل ولا نوم أو علاقات جنسية في الجنة (فيديو)
خالد الجندي
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كساب أحمد
 

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن النوم خاصية من خصائص الدنيا التي لن توجد يوم القيامة، معقبًا: "الآخرة مفيهاش نوم، ولا طعام ولا شراب".

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن الحياة في الآخرة تختلف مطلقًا عن الدنيا فمن لديه أي إعاقة فستذهب عنه إذا دخل الجنة، أما من يستمع إلى الأذان ولا يذهب إلى الصلاة فسيحشر يوم القيامة أعمى.

وأضاف: "الآخرة مفيهاش أعضاء تناسلية، أو تواليت، أو تبول، أو انجاب أو حيض أو ولاده، مفيش علاقات جنسية في الجنة، وسيتم تعديل مناطق اللذة".

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