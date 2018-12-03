ميدو: "٧٠٪؜ من اللي هاجموا رانيا يوسف لو شافوها هيبوسوا رجليها"

علق الكاتبن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الجدل المثار حول فستان الفنانة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأسبوع الماضي.

وغرد "ميدو" عبر حسابه بموقع "تويتر": "فستان رانيا يوسف وحش جدا بصراحة بس انتوا مال أبوكوا هو عريان ولا لأ؟ هتنزلوا معاها القبر تحاسبوا؟ والله والله والله ٧٠٪؜ من اللي هاجموها لو شافوها هيبوسوا أيديها ورجليها كمان!!".