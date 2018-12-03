ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الشارقة يترقي صدارة الدوري الإماراتي مؤقتا

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:44 م
الشارقة يترقي صدارة الدوري الإماراتي مؤقتا
طباعة
وكالات
 
 انفرد فريق الشارقة مؤقتا بصدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه المثير اليوم الاثنين على مضيفه الوحدة 3 /2 في المرحلة الثانية عشر.

ورفع الشارقة رصيده في الصدارة إلى 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة والعين.

ويدين الشارقة بالفضل في هذا الفوز لنجمه البرازيلي ويلتون سواريز الذي سجل هدفين في الدقائق الاخيرة.

وتقدم اوتابيك شوكوروف بهدف للشارقة في الدقيقة 20 وتعادل سبستيان تيجالي للوحدة في الدقيقة 49.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة سجل ويلتون سواريز الهدف الثاني للشارقة ولكن محمد الحمادي تعادل للوحدة في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة تألق سواريز وسجل الهدف الثاني له والثالث للشارقة.

المزيد عن: الوحـدة العين الشارقة الدوري الإماراتي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
0
x
17:30
2
العين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 7:20:04 PM