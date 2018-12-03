الشارقة يترقي صدارة الدوري الإماراتي مؤقتا

انفرد فريق الشارقة مؤقتا بصدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه المثير اليوم الاثنين على مضيفه الوحدة 3 /2 في المرحلة الثانية عشر.





ورفع الشارقة رصيده في الصدارة إلى 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة والعين.





ويدين الشارقة بالفضل في هذا الفوز لنجمه البرازيلي ويلتون سواريز الذي سجل هدفين في الدقائق الاخيرة.





وتقدم اوتابيك شوكوروف بهدف للشارقة في الدقيقة 20 وتعادل سبستيان تيجالي للوحدة في الدقيقة 49.





وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة سجل ويلتون سواريز الهدف الثاني للشارقة ولكن محمد الحمادي تعادل للوحدة في الدقيقة 87.





وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة تألق سواريز وسجل الهدف الثاني له والثالث للشارقة.



