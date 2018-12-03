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"مصر القوة والسلاح".. فيلم تسجيلي يستعرض قدرات القوات المسلحة منذ حرب أكتوبر حتى الآن

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:34 م
مصر القوة والسلاح.. فيلم تسجيلي يستعرض قدرات القوات المسلحة منذ حرب أكتوبر حتى الآن
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أمنية فوزي
 
عرضت وزارة الدفاع المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" اليوم الإثنين، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "مصر القوة والسلام"، والذي تم عرضه خلال افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض "الفيلم"، قدرات القوات المسلحة المصرية منذ حرب أكتوبر وحتى الآن، كما عرض استعدادات مصر لإقامة معرض "إيديكس 2018"، مؤكدًا أنه حدث عسكري استثنائي، وأن حضور مصر يتجلى على نحو مثالي عبر أحدث منتجات وزارة الإنتاج الحربي وجهاز الصناعات والخدمات البحرية والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات.

وأوضح "الفيلم"، أنه ملتقى هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآلية دولية لعرض أهم الوسائل العسكرية الفاعلة في مجال تأمين الحدود والموانئ والمطارات والأمن الأرضي والأمن المعلوماتي، وأنه معرض عالمي لدعم المساعي الدولية لمجابهة كافة المخاطر والتحديات الأمنية العالمية، وذلك عبر تخصيص جناح مستقل يضم أحدث المعدات العسكرية والحلول التقنية في مجال مكافحة الإرهاب العابر للدول.

وأكد أن إيديكس 2018 رصيد جديد يضاف لقدرات مصر الدفاعية ويعزز مكانتها الدولية كقوة إقليمية، ويساهم في تنشيط السياحة المصرية، وأنه حدث عالمي يعزز قدرات القوات المسلحة في تسويق أحدث المنتجات حفاظًا على الأمن القومي والاستقرار الدولي، وأن إيدكس 2018 إنطلاقة مصرية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية والصناعات الحربية حول العالم، وأنه هو المعرض الدولي الأول للسلاح في مصر.
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