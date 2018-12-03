تجديد حبس 5 متهمين من ألتراس أهلاوي في أحداث شغب استاد السلام

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 5 أعضاء ألتراس الأهلي 15 يوما على خلفية التحقيقات في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي وحوريا الغيني بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

ويواجه المتهمون أحمدي عطية، وأحمد عبد الوهاب، وأحمد محمد علي، ومحمد ياسين، وأحمد عبد الرازق في القضية رقم 1408 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلي في دورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.