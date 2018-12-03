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حجز 11 توك توك و60 مخالفة بدون رخص قيادة في الجيزة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:27 م
حجز 11 توك توك و60 مخالفة بدون رخص قيادة في الجيزة
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كريم المنجي
 

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أي حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

 

وتمكنت الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 100 مخالفة تجاوز سرعات و1866 مخالفة نموذج 125ن، كما تم تحرير 60 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، وتم حجز 11 توكتوك مخالفة لقواعد وآداب المرور، و44 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و60 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، و48 سير سيارات بزجاج فاميه، و34 حملة سيرفيس.

 

 وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.


المزيد عن: مخالفات حجز توكتوك تحرير الجيزة الأدارة العامة للمرور
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