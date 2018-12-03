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وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون "مصر أمنة" في الإسكندرية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:23 م
وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون مصر أمنة في الإسكندرية
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محمد رجب - دينا حسن
 
تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، ماراثون الإسكندرية يوم ١٤ ديسمبر الحالي في تمام الساعة ٥ صباحا لنشر ثقافة المشاركة في الأحداث الرياضية ولتوجيه رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن الماراثون يهدف إلى نشر التوعية بممارسة الرياضة وتوفير بيئة صحية مناسبة للشباب، لافتا إلى أهمية حث الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والاجتماعية داخل المحافظة.

وأوضح أن الشباب هم طاقة المجتمع ولابد من استغلالهم وتوجيههم ورعايتهم وملء أوقات فراغهم بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أهمية تنشيط دور إدارات الشباب وإقامة الماراثونات والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقة الشباب والاهتمام بمواهبهم وميولهم.

ومن الجدير بالذكر أن الماراثون سيبدأ من داخل استاد الإسكندرية الدولي ثم يتوجه إلى شارع فؤاد حتى صلاح سالم حتى تمثال محمد على باشا ثم يمر خلال شارع احمد عرابي والجندي المجهول للكورنيش بطوله حتى داخل المنتزه والعودة إلى الكورنيش حتى قلعة قايتباي واستكمال المسافة الرسمية للماراثون حتى الاستاد والدخول من البوابة التاريخية للاستاد.
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