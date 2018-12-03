مؤشر مسقط يصعد بنسبة 0.37% في ختام تعاملات اليوم

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط، تعاملات اليوم الاثنين، مرتفعًا بنسبة 0.73%، بإقفاله عند مستوى 4450.19 نقطة، رابحاً 32.27 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد.





ودعم المؤشر العام اليوم، ارتفاع أسهمه القيادية؛ وصعد بنك نزوى 4.65%، وارتفع ريسوت للإسمنت 3.06%، وبنك مسقط بنسبة 1.86%.





وشهدت القطاعات ارتفاعاً جماعياً اليوم، وفي صدارتها المالي بنسبة 0.61%، ودعمه ارتفع 6 أسهم، وتصدر ظفار للتأمين الرابحين اليوم بنسبة 5.52%.





وتجاهل القطاع المالي تراجع 4 أسهم، وتقدم سهم الخليجية للاستثمار على المتراجعين اليوم بنسبة 2.47%.





وارتفع مؤشر الخدمات 0.34%، مدفعوًا بارتفاع 5 أسهم، وصعد العنقاء للطاقة 0.99%، وارتفع عمانتل 0.96%.





وكان مؤشر الصناعة أقل القطاعات ارتفاعاً بنسبة 0.21%؛ بدعم ريسوت للإسمنت، وارتفع كذلك إسمنت عُمان 0.66%.





وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 36.25 مليون سهم؛ مقابل 5.51 مليون سهم مليون سهم بالجلسة السابقة، وزادت قيمة التداولات كذلك إلى 2.43 مليون ريال؛ مقابل 1.59 مليون ريال بجلسة أمس الأثنين.





وتصدر سهم بنك نزوى تعاملات اليوم حجماً بتداول 2.25 مليون سهم، فيما تصدر سهم بنك مسقط النشاط قيمةً، بنحو 876.76 ألف ريال.