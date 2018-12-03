ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مؤشرات البورصة الكويتية توصل التباين بختام الجلسة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:52 م
مؤشرات البورصة الكويتية توصل التباين بختام الجلسة
طباعة
نيفين سمير
 

أنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم الاثنين على تباين، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.09% و0.17% على الترتيب، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي عند الإغلاق 0.07%.

وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة الاتصالات بنحو 0.4%، فيما تراجعت مؤشرات 7 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض نسبته 3.7%.

وجاء سهم "كامكو" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 9.26%، فيما تصدر سهم "مراكز" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.09%.

وارتفعت سيولة البورصة اليوم 15.2% إلى 12.95 مليون دينار مقابل 11.24 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول 13.3% إلى 69.27 مليون سهم مقابل 77.84 مليون سهم بجلسة الأحد.


وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 10.47 مليون سهم بقيمة 2.19 مليون دينار، مستقراً عند سعر 209 فلوس.

المزيد عن: تعاملات البورصة اليوم تعاملات البورصة البورصة المصرية البورصة العالمية البورصة الخليجية البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 4:08:40 PM