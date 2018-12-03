مؤشرات البورصة الكويتية توصل التباين بختام الجلسة





أنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم الاثنين على تباين، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.09% و0.17% على الترتيب، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي عند الإغلاق 0.07%.





وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة الاتصالات بنحو 0.4%، فيما تراجعت مؤشرات 7 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض نسبته 3.7%.





وجاء سهم "كامكو" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 9.26%، فيما تصدر سهم "مراكز" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.09%.





وارتفعت سيولة البورصة اليوم 15.2% إلى 12.95 مليون دينار مقابل 11.24 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول 13.3% إلى 69.27 مليون سهم مقابل 77.84 مليون سهم بجلسة الأحد.









وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 10.47 مليون سهم بقيمة 2.19 مليون دينار، مستقراً عند سعر 209 فلوس.



