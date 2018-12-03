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"تاسي" يصعد 0.91% بالختام.. و"الموازي" يواصل الصعود

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:32 م
تاسي يصعد 0.91% بالختام.. والموازي يواصل الصعود
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نيفين سمير
 

شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاعا ملحوظا بنهاية جلسة اليوم الاثنين، ليواصل ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي، في ظل ارتفاع جماعي لقطاعاته الكبرى، وسط تحسن ملحوظ للسيولة، وسجل السوق الموازي ارتفاعه الثاني.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا بنسبة 0.91%، بمكاسب بلغت 71.77 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,916.79 نقطة، ليقترب بشكل كبير من استرداد مستويات الـ8 آلاف نقطة.

وأنهى مؤشر السوق الموازي "نمو" تعاملاته بارتفاع نسبته 0.81%، مضيفا 19.35 نقطة إلى رصيده، ليغلق عند مستوى 2,421.65 نقطة.

وارتفعت قيم التداول، بالسوق الرسمي، إلى نحو 4.4 مليار ريال، (1.17 مليار دولار)، وهي أعلى سيولة للسوق منذ 28 أكتوبر 2018 (27 جلسة)، مقابل 3.2 مليارات ريال، (858.67 مليون دولار) بالجلسة السابقة.

وصعدت كمية التداول بنهاية جلسة اليوم الاثنين، إلى 159.25 مليون سهم، مقابل 130.47 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأحد.

وجاء إغلاق 16 قطاعا باللون الأخضر، تصدرها قطاع الخدمات التجارية بارتفاع نسبته 1.76%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة ارتفاع بلغت 1.61%.

وتصدر قطاع المواد الأساسية مكاسب القطاعات الكبرى، بارتفاع نسبته 1.4%، وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.95%، وسجل "الاتصالات" ارتفاعا نسبته 0.48%.

وأغلقت بقية القطاعات على تراجع، بصدارة قطاع التأمين الذي هبط 0.77%، تلاه قطاع الطاقة بتراجع نسبته 0.26%.



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