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شركات المياه تنظم مسابقة للتوعية بترشيد الاستهلاك

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:27 م
شركات المياه تنظم مسابقة للتوعية بترشيد الاستهلاك
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أحمد الشيخ
 
ناقشت ورشة التوعية لشركات المياه، إطلاق مسابقة للتوعية بترشيد استهلاك المياه على مستوى مدارس الجمهورية لطلاب المرحلة الابتدائية، والتعريف بالمسابقة وأهدافها لنشر رسائل التوعية وثقافة استهلاك المياه، والأنشطة التي ستتناولها المسابقة، واستعراض ورقة العمل والإطار العام لها، وطريقة الإعلان عن المسابقة وطريقة التقديم، ومعايير التقييم ومجالات المسابقة.

وذلك بحضور مديري إدارات التوعية بشركات المياه بمختلف محافظات الجمهورية وممثلي وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية. 

كما ناقشت الورشة دور الشركات التابعة فى تعميم تكنولوجيا القطع الموفرة، والتى توفر ما بين 40-50% من استهلاك المياه.

وراجعت الورشة منهجية الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة، وتوحيد معايير اختيار المكلفات، والتأكيد على رفع كفائتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

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