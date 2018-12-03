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برعاية "السيسي".. معرض "إيديكس 2018" يحتضن وفود العالم.. ووزير الدفاع: نسعى لدحر أي عدوان

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:32 م
برعاية السيسي.. معرض إيديكس 2018 يحتضن وفود العالم.. ووزير الدفاع: نسعى لدحر أي عدوان
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ياسمين مبروك
 

بالتزامن مع وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتحت فعاليات معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، صباح اليوم الاثنين، في مركز مصر للمعارض الدولية.

 

افتتاح معرض "إيديكس 2018"

 

يعد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، الأول في منطقة شمال ووسط أفريقيا، وبدأت مراسم افتتاحه بعرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "مصر القوة والسلام"، فضلًا عن عرض أغنية بعنوان "أرض الأمان".

 

وحضر المراسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من كبار رجال الدولة ، بالإضافة إلى 10 وزراء دفاع هم وزراء دفاع الإمارات وعمان والسودان وفرنسا واليونان وقبرص وجنوب السودان والكاميرون وكوريا الجنوبية والصومال، فضلا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة والصديقة.

 

استقبال الوفود

 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رؤساء الوفود المشاركة فى المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، وصافح كل منهما، ثم التقط معهم صور تذكارية.

 

تفقد الأجنحة

 

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".

 

واستمع "السيسي"، إلى شرح مفصل عن الأجنحة المشاركة فى المعرض، وتفقد الرئيس أيضًا الجناح المصري المشارك في المعرض.

 

كما تفقد الرئيس، أجنحة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".

 

وزير الدفاع: نتحدى أي عدوان

 

وحول فعاليات معرض "إيديكس 2018م"، يقول الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن المعرض هو الأول من نوعه في مصر، ويؤكد قدرتنا على تنظيم هذه الفعالية العظيمة، مشيرًا إلى أن هذا التجمع الدولي سيتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض أحدث ما وصل إليه العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة وخلق تجمع عسكري راقي، يتم خلاله عرض المبتكرات وتبادل الخبرات وتنمية روابط العلاقات بين الدول في المجالات العسكرية ومجالات الإنتاج الحربي.

 

وأكد زكي، أن الجيش المصري أعظم من تحدى المخاطر مهما تعاظمت، لافتًا إلى أن الجيش المصري معتصمًا بقوته ووحدته، وساعيا لامتلاك أرقى ما في العلم من نظم تسليح بأيدينا وبالتعاون مع الأسرة الدولية.

 

وشدد وزير الدفاع، على أن الجيش المصري سيظل حارسًا وحاميًا لهذا الوطن، متابعًا: "نسعى لامتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام".

 

وأشار زكي، إلى أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة، موضحًا: "سعينا لمقومات القوة ليس إلا سعيًا للحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يموج بالصراعات، وأن من يمتلك فيه مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام".

 

 

 

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