الحوثي يماطل بنقل جرحاه لمسقط.. وحديث عن استبدال أسماء

أكدت مصادر في مطار صنعاء أن ميليشيا الحوثي تماطل في إجراءات نقل من يقاتلون في صفوفها إلى المطار، تمهيداً لنقلهم إلى سلطنة عمان بالطائرة الأممية، التي وصلت اليوم الاثنين إلى مطار صنعاء.

وأكدت المصادر أن المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، الذي وصل قبل ساعات إلى مطار صنعاء، يسعى إلى معالجة هذا الأمر.

وأفاد خبير في شأن ميليشيا الحوثيين بأن "مماطلة الحوثيين في نقل الجرحى يأتي في سياق تهربهم من حضور مشاورات السلام في السويد، كما سبق لهم فعل ذلك عندما عطلوا مشاورات جنيف الأخيرة".

من جهتها، أفادت مصادر بأن سبب تعطيل نقل جرحى الحوثيين هو تدخل قيادات حوثية مقربة من عبدالملك لاستبدال بعض الجرحى من أبناء القبائل بآخرين من أبناء عمومه وأقارب الحوثي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين تسهيله لعملية نقل جرحى الحوثيين مع مرافقيهم إلى مسقط اليوم عبر طائرة تابعة للأمم المتحدة، وذلك بطلب من المبعوث الأممي وبتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية.

وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن طائرة أممية ستقوم بإخلاء الجرحى، يرافقهم 50 مرافقاً و3 أطباء يمنيين وطبيب يتبع للأمم المتحدة من صنعاء إلى مسقط.