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"الصحة" تنظم 7 ورش عمل لرفع الوعي بالطب النفسي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:21 م
الصحة تنظم 7 ورش عمل لرفع الوعي بالطب النفسي
من ورشة العمل
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عبدالرحمن صلاح
 

نظمت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة لوزارة الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الخامس للأمانة بعنوان "الخروج عن الصمت.. احتياجات يجب تلبيتها في مجال الطب النفسي"، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

 

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة، أن فعاليات اليوم الأول تضمنت إقامة حوالي 7 ورش عمل تدريبية  تخص الصحة النفسية من الإدمان والعلاج النفسي للاضربات الشخصية وغيرها، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية عن الصحة النفسية في المدارس، بينما شهد اليوم الثاني للمؤتمر، الجلسة الافتتاحية لآخر التطورات في مجال الطب النفسي بمصر.

 

جاء ذلك بحضور كلًا من الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور هشام رامي الأمين السابق للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأساتذة وعلماء من المتخصصين في مجال الطب النفسي في مصر، بالإضافة إلى عدد من الأطباء الخبراء في مجال الطب النفسي من بعض الدول الأجنبية.

 

وأضافت "عبدالمقصود" أنه تم تقديم عدد من المحاضرات في مجال الطب النفسي والتي ألقاها عدد من أساتذة وعلماء من المتخصصين، كما تم  انعقاد ندوة أخرى عن تاثير الإعلام في المرض النفسي حاضر فيها الإعلامي أسامة منير.

 

وأكدت، أن انعقاد المؤتمر سنويا فرصة هائلة وقوية للعاملين في مجال الطب النفسي بكل فئاته لاكتساب مزيد من الخبرات، ولمناقشة العديد القضايا التي تتعلق بمجال الطب النفسي، والاطلاع على آخر المستحدثات والتطورات العلمية في المجال بجانب اكتساب مهارات وتبادل للخبرات بين الفريق المعالج والأخصائيين النفسيين.


المزيد عن: ورش عمل الطب النفسي الصحة
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